Naspi a luglio 2026 quando viene pagata | ecco le possibili date di accredito

Da gazzettadelsud.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il pagamento della NASpI di luglio 2026, riferito alla mensilità di giugno, è attualmente in fase di elaborazione. Le possibili date di accredito non sono state ancora comunicate ufficialmente, ma si attende che avvenga nei prossimi giorni. La prestazione riguarda i disoccupati iscritti all’INPS e il pagamento viene solitamente effettuato entro pochi giorni dall’elaborazione. Restano da verificare eventuali aggiornamenti sulle date ufficiali di accredito.

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. Il pagamento della NASpI di luglio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a giugno, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (luglio 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 9 e il 15 luglio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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