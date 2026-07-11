Il Napoli sta valutando un nuovo acquisto per l’esterno: si tratta di un ex giocatore di Serie A, ora nel mirino dopo la retrocessione del suo club. Secondo quanto riportato da Sportitalia, gli azzurri hanno avviato sondaggi per un terzino destro algerino, cercando alternative per rinforzare la fascia laterale. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi.

Belghali entra nel mirino del Napoli dopo la retrocessione del Verona. Come rivela Sportitalia, gli azzurri hanno avviato sondaggi per il terzino destro algerino, cercando soluzioni alternative sulla fascia. Belghali al Napoli: le alternative sulla fascia. La ricerca di un rinforzo sulla fascia destra spinge il Napoli a guardare verso Verona. Belghali, classe 2002, rappresenta un’opportunità concreta per i partenopei in seguito alla retrocessione dei veneti. Il giocatore, che vanta cittadinanza belga, può giocare sia come terzino destro che sinistro, offrendo versatilità tattica. Nonostante il contratto fino al 2029, la retrocessione della squadra veneta ha aperto le porte a una cessione, con diversi club interessati al suo profilo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, nuova pista per l’esterno: è un ex Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Majorana: un addio per non essere complice

Notizie e thread social correlati

Lucca, nuova pista in Serie A! La cifra chiesta dal NapoliLorenzo Lucca, attualmente in forza al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, è nel mirino del Bologna.

Portierie Napoli, nuova pista dalla Premier League: ha già giocato in Serie AIl Napoli sta accelerando sul fronte portiere, puntando su un italiano che ha già avuto esperienza in Serie A.

Argomenti più discussi: Wizz Air amplia il network da Napoli con la nuova rotta per Valencia, dal 14 dicembre; Roma est, via libera al progetto per la ciclabile che collega Tor Bella Monaca con le Vele di Calatrava; Bari, il casting continua: Montervino resiste come ds, Toscano nuova pista per l’allenatore; La Ferrari inaugura il nuovo circuito di Madrid, Leclerc e Hamilton girano nel filming day. Come è andata.

Il #Napoli piomba su #Rabiot per #Allegri: c’è un solo ostacolo, ma è quello di sempre L'idea porta al centrocampista francese del Milan, che con il nuovo allenatore azzurro ha un rapporto solidissimo. La pista è concreta, ma prima di affondare serve fare cass x.com

Napoli, nuova area per bambini nella villetta di Ponticelli: giochi inclusivi, verde e serviziGiostre inclusive e tanto verde nella nuova area giochi del parco 'fratelli De Filippo' di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Chiuso da anni per inagibilità lo spazio è stato totalmente ... ilmattino.it