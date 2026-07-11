Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, la moviola ha evidenziato alcuni episodi controversi, tra cui due decisioni arbitrali discusse. In particolare, un fallo in area e un possibile fuorigioco non sono stati assegnati dal direttore di gara, che ha ricevuto alcune critiche per le sue scelte. Nel frattempo, le dichiarazioni di un calciatore della Roma indicano incertezza sul suo futuro, mentre un difensore, ex Inter, potrebbe restare in Serie A anche dopo la rescissione del contratto.

Soulé e la Roma, futuro ancora incerto: «Se resto? Sinceramente non lo so» Darmian, futuro ancora in Serie A dopo l’addio all’Inter? Il difensore può essere un’occasione: «Voglio continuare a giocare» Arthur alla Atta Fiorentina, ora è ufficiale: colpo da 32 milioni per il centrocampo viola! Il comunicato Soulé e la Roma, futuro ancora incerto: «Se resto? Sinceramente non lo so» Maldini direttore tecnico FIGC, ora è ufficiale: guiderà il nuovo Club Italia con Leonardo advisor! Il precedente dei due al Milan e il ‘favore ricambiato’ Darmian, futuro ancora in Serie A dopo l’addio all’Inter? Il difensore può essere un’occasione: «Voglio continuare a giocare» Laurienté spinge per il Besiktas ma il Sassuolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Norvegia Inghilterra: gli episodi dubbi del match diretto da Clement Turpin

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