Francesco Bagnaia si è classificato settimo nella Sprint del Gran Premio di Germania 2026, l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP. Nonostante abbia commentato di aver disputato una buona corsa, ha aggiunto di non avere il potenziale per competere con i primi tre. La gara si è svolta su un circuito in Germania e rappresenta una delle tappe del campionato mondiale di quest’anno.

Francesco Bagnaia ha chiuso in settima posizione la Sprint del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il torinese della Ducati sta facendo tanta fatica a trovare un buon feeling con la sua GP26 al Sachsenring, inoltre ha pagato a caro prezzo una pessima qualifica in cui non è andato oltre l’undicesimo posto. “ È stata una buona gara, soprattutto nei primi tre giri, perché sono riuscito a svincolarmi e ad attaccarmi al gruppo davanti. Finché ce l’ho fatta, sono riuscito a stare con Martin. Poi ho provato anche ad avvicinarmi per tentare un sorpasso, ma a quel punto avevo finito la gomma davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho fatto una buona Sprint, ma non ho il potenziale per lottare con i primi tre”

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MotoGP, Pecco Bagnaia dopo la prima Sprint della stagione con la Ducati nel GP della Thailandia

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