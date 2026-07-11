Morning Weekend – La rinascita del tè georgiano e altre storie

Da ilpost.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna elettorale per le presidenziali francesi è iniziata ufficialmente, segnando un momento di svolta politica nel paese. In Ungheria, si sono verificati sviluppi imprevisti dopo una sconfitta elettorale, che hanno portato a cambiamenti nelle dinamiche politiche locali. Nel frattempo, si segnala il rilancio del tè georgiano, con nuovi investimenti e iniziative di promozione sul mercato internazionale.

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La notizia che ha di fatto avviato la campagna elettorale per le presidenziali francesi, molti e inattesi sviluppi in Ungheria dopo la sconfitta di Orbán, e una buona notizia dalla Georgia (non quella statunitense) – Jordan Bardella ci è rimasto male (Le Monde) – Gli incendi degli ultimi anni hanno devastato la provincia di Atene (Kathimerini) – Partorire a Kherson (El País) – La rinascita del tè georgiano (The Guardian) Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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