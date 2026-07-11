montecchio cartomanzia e minacce per spillare denaro

Tre persone sono state minacciate di morte e costrette a pagare denaro dopo aver richiesto una consulenza di cartomanzia gratuita sui social. Le vittime sono state vittime di estorsioni e sortilegi, con richieste di somme di denaro molto elevate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle minacce e sulle richieste estorsive, che sono iniziate dopo il contatto online. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le indagini sono ancora in corso.

Montecchio Emilia (Reggio Emilia), 11 luglio 2026 – Quello che doveva essere un gratuito consulto di cartomanzia sui social network si è trasformato in un “calvario” fatto di minacce di morte, sortilegi e richieste estorsive a tre zeri. La vicenda ha visto come vittima una donna reggiana, incappata in presunti truffatori che avrebbero approfittato delle credenze popolari e della vulnerabilità psicologica per fare cassa. A mettere fine al ricatto sono stati i carabinieri di Montecchio che hanno identificato e denunciato per estorsione la sedicente veggente, una 46enne abitante nel Modenese. Tutto ha avuto inizio quando la vittima ha risposto a un’inserzione su TikTok che pubblicizzava la lettura del futuro a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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