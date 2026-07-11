Stasera si disputano alcune partite dei Mondiali 2026. Le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN e Rai. La guida indica quali incontri sono in programma e su quali canali seguirli. Le partite sono visibili in diretta televisiva, con dettagli su orari e piattaforme di trasmissione. Nessun dettaglio sui nomi delle squadre o sui risultati è stato comunicato.

Mondiali 2026: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali. Chi gioca stasera e dove vedere le partite su DAZN e Rai. Guida alla diretta tv. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di stasera dei Mondiali 2026. Chi gioca stasera e dove vedere le partite dei Mondiali FIFA tra DAZN e Rai. Finalmente ci siamo: la competizione calcistica più attesa è finalmente arrivata. A partire da queste sera, inizieranno i Mondiali in USA, Messico e Canada. Ci attendono tre settimane di passione: le giornate saranno scandite dalle prodezze dei grandi campioni che fanno parte delle varie spedizioni. In questo articolo facciamo chiarezza su dove vedere le partite dei mondiali, visto che non saranno trasmesse da un unico mittente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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