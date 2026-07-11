Mondiale 2026 | le partite del 11 luglio

Il 11 luglio si giocherà una partita del Mondiale 2026 tra due nazionali che non si aspettavano di arrivare così lontano. Le squadre sono guidate da due centravanti che sono diventati punti di riferimento per il loro Paese. La partita rappresenta un momento di grande sorpresa e partecipazione per entrambe le nazionali. La sfida si svolgerà in una fase avanzata del torneo e coinvolge giocatori che sono stati protagonisti di questa fase del torneo.

C’è una partita, sabato 11 luglio, che racchiude in sé l’anima più pura di questo Mondiale: due nazionali che non si aspettavano di arrivare così lontano, guidate da due centravanti diventati simboli del proprio Paese. All’ Hard Rock Stadium di Miami va in scena l’unico quarto di finale della giornata, un crocevia che promette scintille dal primo minuto. Norvegia-Inghilterra. Il cammino della Norvegia in questo Mondiale ha il sapore della fiaba mai raccontata prima. Gli scandinavi non erano mai andati oltre gli ottavi di finale in tutta la loro storia, eppure agli ottavi hanno eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti con un 2-1 firmato da una doppietta di Erling Haaland, entrato in partita nella ripresa dopo un lungo colloquio con il ct Ståle Solbakken durante la pausa idratazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Mondiali 2026, Brasile-Norvegia 1-2: la sintesi della gara

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