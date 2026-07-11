Negli ultimi giorni sta prendendo campo una grandissima suggestione di mercato che ha acceso il cuore di tutti i tifosi del Milan. T ramite un video pubblicato sul suo canale YouTube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha voluto commentare con entusiasmo l'indiscrezione arrivata dall'Inghilterra dove secondo cui il Liverpool sarebbe pronto ad ascoltare offerte per Virgil van Dijk. Milan, Pellegatti su Van Dijk: "Innamorato dell'idea". Pellegatti, infatti, non si è nascosto e ha esortato la dirigenza del club rossonero, in particolare ad Ibrahimovi?, a fare un tentativo per portare a Milano il difensore olandese. L'idea di vedere il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti su Van Dijk: "Innamorato dell'idea di prendere l'olandese"

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Calciomercato Milan, clamoroso in Inghilterra: il Liverpool cambia idea su Van DijkDurante il calciomercato, il Liverpool ha deciso di non cedere più il difensore Virgil Van Dijk, contrariamente alle voci di mercato.

Milan, Van Dijk è il sogno di mercato: perché l’olandese piace alla dirigenza rossoneraIl Milan sta considerando l'acquisto di Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, come possibile intervento nel settore difensivo.

Temi più discussi: Pellegatti svela: Domani o dopo tocca a Gila. Van Dijk se non viene quest’anno viene il prossimo a zero; Pellegatti: Van Dijk? Lo spero, so che anche ad Ibra…; Pellegatti sogna Van Dijk: Ci spero, la notizia viene addirittura dalla BBC; Pellegatti rivela: Van Dijk? Se non arriva quest'anno arriva gratis il prossimo anno. Vi spiego perché.

Ho avuto la notizia che Van Dijk il Milan potrebbe prenderlo già adesso, ma se le richieste del Liverpool fossero troppo esose, allora verrà acquistato per la prossima stagione 27/28 a zero. Piace troppo a Cardinale e Ibra. -Pellegatti su YT (1/2) x.com

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