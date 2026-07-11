Milan comanda Cardinale | Sul mercato decido io

Il Milan ha annunciato ufficialmente la firma di Mario Gila, che si lega al club con un contratto di cinque anni. La società ha comunicato che le decisioni sul mercato vengono prese dal presidente. La squadra si sta ancora delineando, con particolare attenzione alla mediana, considerata meno sotto i riflettori rispetto ad altri reparti. La firma di Gila si inserisce in questa strategia di costruzione, mentre le altre operazioni sono ancora in fase di definizione.

I campionati, le partite, si vincono a centrocampo. E nel Milan che lentamente prova a disegnarsi, con Mario Gila che nella giornata di ieri ha firmato ufficialmente un contratto quinquennale, è proprio la mediana il reparto meno chiacchierato. La società è al lavoro, lo ribadiscono anche le parole di Gerry Cardinale, spinte ben oltre quanto riportano le visure camerali: "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato ", ha dichiarato a Calcio e finanza. La centralità del Ceo di RedBird è rivendicata, ma l’asse portante del Milan di Amorim, oltre ad una sconosciuta sino ad oggi compattezza dirigenziale, sarà inevitabilmente quello in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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