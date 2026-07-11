Milan basta casi Liberali | ecco la linea precisa di Cardinale sui giovani

Il Milan ha completato due acquisti chiave, con un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Sono arrivati Ramos, attaccante, e Gila, difensore, entrambi scelti dal tecnico Ruben Amorim. La società ha deciso di chiudere le operazioni senza ulteriori casi o contestazioni, mantenendo una linea chiara sui giovani. La strategia si concentra su rinforzi di livello, senza ulteriori interventi di mercato.

Il Milan ha chiuso già due colpi molto importanti per il Diavolo di Ruben Amorim: si parla di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Un investimento che ha sfondato i 100 milioni di euro. I rossoneri non sono però riusciti a riportare a casa il talento Mattia Liberali, che ha deciso di sposare il progetto del Como, nonostante il forte tentativo del Milan di riprenderlo dopo averlo lasciato andare via la scorsa stagione, senza mantenere il controllo sul suo cartellino. promowebappCome scrive Tuttosport, il club rossonero vuole evitare di rivivere l’esperienza con altri protagonisti coinvolti. Ecco perché il patron Gerry Cardinale ha tracciato una linea molto precisa: i migliori talenti devono rimanere legati al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Il Milan ri-vuole Liberali ma il Como resta avanti | Calciomercato

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ora io no so cosa sarà #Liberali in futuro mi basta sapere che #Amorim ha visto del talento rimane l'incredulità del dilettantismo mostrato dalla dirigenza del #Milan negli ultimi 2 anni senza progetto senza vision personaggi inadeguati la speranza è che sia pa x.com

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