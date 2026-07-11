Metti una sera a Cascina 2026 | presentato il cartellone degli eventi

È stato annunciato il programma di “Metti una sera a Cascina 2026”, la rassegna estiva che si svolgerà dal 4 luglio al 19 settembre. La manifestazione prevede una serie di eventi culturali, musicali e di intrattenimento distribuiti nel territorio. La presentazione ufficiale ha mostrato il calendario completo delle iniziative, senza specificare i dettagli di ciascun evento.

Torna l’atteso appuntamento con l’estate cascinese. È stato presentato ufficialmente il cartellone di “Metti una sera a Cascina 2026”, la rassegna estiva che promette di animare il territorio con un ricco programma di eventi culturali, musicali e di intrattenimento dal 4 luglio al 19 settembre. Nato dalla consolidata collaborazione tra il Comune di Cascina e la Pro Loco, il calendario di quest’anno si distingue per una forte vocazione inclusiva, capace di unire generazioni diverse e valorizzare ogni angolo del territorio comunale, dal cuore del centro cittadino fino alle numerose frazioni. A delineare lo spirito della rassegna è il sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cascina presenta il cartellone estivo 2026: eventi diffusi tra centro e frazioni. Francesca Mori

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