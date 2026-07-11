Maserati celebra il centenario con un restyling di GranTurismo e GranCabrio, modelli storici del marchio. Contestualmente, la casa automobilistica rinnova anche Grecale, il suo SUV di punta. Le tre vetture combinano ora nuove caratteristiche estetiche e aggiornamenti tecnici, mantenendo il loro ruolo di simboli di eleganza, prestazioni e innovazione. L’anniversario segna un traguardo importante per il marchio, che punta a consolidare la propria presenza nel segmento premium.

Nell’anno in cui il Tridente festeggia i suoi primi 100 anni, Maserati rinnova GranTurismo e GranCabrio, due modelli simbolo della casa modenese che continuano a coniugare eleganza, prestazioni e innovazione. Gli aggiornamenti riguardano sia il design sia la tecnica, con particolare attenzione al motore V6 Nettuno, ora ancora più potente. Le novità più evidenti si concentrano all’anteriore, dove spicca una mascherina ridisegnata, affiancata da nuove prese d’aria laterali. Debutta inoltre un nuovo splitter, studiato per incrementare la deportanza e rafforzare il carattere sportivo delle vetture. Tra gli aggiornamenti figurano anche nuovi cerchi in nero lucido, ispirati nel design alla MCPura, insieme a un allargamento delle carreggiate di 10 mm, pensato per migliorare precisione di guida e stabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maserati festeggia i 100 anni. Restyling super per Grecale. GranTurismo e GranCabrio

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