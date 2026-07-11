Mario Moretti Polegato | La Casa Bianca al mare il mio sogno che si realizza Jesolo deve aprirsi a clienti internazionali ed esigenti

Da corrieredelveneto.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2020, attraverso la finanziaria LIR, un imprenditore ha acquistato un hotel sul mare a Jesolo vicino a piazza Brescia. L’immobile, che ha un legame personale con i ricordi d’infanzia e le vacanze in famiglia, rappresenta un investimento importante. L’obiettivo dichiarato è quello di attrarre clienti internazionali ed elevato livello di richiesta. L’imprenditore ha espresso il desiderio di far diventare Jesolo una destinazione più aperta e internazionale.

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Quando nel 2020 ebbe l’opportunità, tramite la sua finanziaria LIR, di acquisire un pezzo della storia di Jesolo non esitò un istante. Quell’hotel affacciato sul mare, a pochi passi da piazza Brescia, gli riportava alla mente i ricordi dell’infanzia e le giornate trascorse in spiaggia con la famiglia. Non solo. Il Casa Bianca al Mare, che nel 2023 ha celebrato i cento anni dalla fondazione, è stato set di film di successo e ha ospitato personalità del calibro di Gabriele d’Annunzio, Paul McCartney, i Rolling Stones e numerosi altri personaggi illustri. Un patrimonio che, secondo Mario Moretti Polegato, fondatore di Geox, meritava di essere recuperato e valorizzato per intercettare un turismo internazionale sempre più alla ricerca di autenticità, fascino e luoghi capaci di raccontare una storia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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