Dopo una caduta nelle qualifiche al Sachsenring, il pilota Aprilia è stato costretto a interrompere la sessione e a lasciare la pista. È stato diagnosticato con una frattura scomposta della clavicola sinistra, che richiederà un intervento chirurgico imminente. La gara è terminata prima di iniziare, e il pilota è sotto osservazione medica per valutare i tempi di recupero. Nessun dettaglio sulla data di ritorno alle competizioni è stato comunicato.

Il pilota Aprilia costretto a lasciare il Sachsenring dopo la caduta in qualifica: frattura scomposta della clavicola sinistra e operazione imminente. La sua gara è finita ancora prima di cominciare. Marco Bezzecchi ha affidato ai social il primo messaggio dopo il violento incidente che lo ha costretto a dire addio al weekend del Gran Premio di Germania. Poche parole, ma cariche di determinazione: «È un momento duro, ma noi siamo più duri», ha scritto il pilota dell’Aprilia, già rientrato in Italia per sottoporsi all’intervento chirurgico. L’ incidente si è verificato durante il primo tentativo del Q2 al Sachsenring. Bezzecchi ha perso improvvisamente il controllo della sua RS-GP in curva 7, venendo sbalzato dalla moto a circa 140 chilometri orari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Marco Bezzecchi, la paura dopo la caduta: ecco come sta e quando può tornare in pista

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Marco Bezzecchi: Paura di cadere No, adrenalina

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