Il ministero del Lavoro ha annunciato che nella manovra 2027 si studia di confermare la detassazione di rinnovi contrattuali e premi. La conferma di questa misura è stata indicata dal ministro durante la presentazione del XXV Rapporto annuale dell’Inps, segnando le prime priorità del governo sul fronte del lavoro. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui tempi o le modalità di questa eventuale conferma.

Si apre il cantiere manovra 2027. A indicare le prime priorità sul lavoro è stato nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Marina Calderone, che alla presentazione del XXV Rapporto annuale dell’Inps. « Il nostro impegno è dare continuità alle norme che nella legge di Bilancio del 2026 prevedono la tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali, dei premi di risultato e delle indennità per il lavoro faticoso: nella legge di Bilancio 2026 abbiamo destinato due miliardi di euro per queste voci e il nostro obiettivo è riconfermare questo nostro impegno sulla legge di bilancio 2027 per dare continuità, per far rinnovare i contratti a scadenza, per rinnovare i contratti e migliorare anche le condizioni retributive». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Manovra 2027, si apre il cantiere: allo studio la conferma di detassazione rinnovi contratti e premi

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