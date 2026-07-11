Malagò annuncia | Maldini nuovo Dt dell’Italia Nuova pista per la panchina

Giovanni Malagò ha annunciato che Paolo Maldini sarà il nuovo direttore sportivo della nazionale. La decisione arriva inaspettatamente e segna un cambiamento ai vertici del calcio italiano. Sul fronte della panchina, si fa il nome di un possibile nuovo allenatore, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La scelta di Maldini apre una fase di rinnovamento nel settore dirigenziale. Non ci sono ancora dettagli sul contratto o sui tempi di inizio del nuovo incarico.

Si riparte da Paolo Maldini: Giovanni Malagò ha dato l’annuncio a sorpresa e all’improvviso, sarà lui il Dt. E occhio a un nome per la panchina Ecco la rivoluzione ai vertici del calcio italiano. Giovanni Malagò, nuovo Presidente della FIGC, ha ufficializzato l’ingaggio di Paolo Maldini come nuovo Direttore Tecnico della Nazionale italiana. Un ritorno di peso della leggenda nei quadri dirigenziali del calcio che conta, chiamato a traghettare il movimento azzurro verso le grandi sfide internazionali dei prossimi anni. L’annuncio, arrivato al termine di un lungo vertice istituzionale, sancisce l’inizio di un progetto ambizioso. Maldini, reduce da un lungo stop dopo l’esperienza dirigenziale al Milan, abbraccerà un ruolo cruciale all’interno della FIGC. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Nazionale - Malagò annuncia una sorpresa come DT

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Calcio, Giovanni Malagò annuncia: Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico azzurro - x.com

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