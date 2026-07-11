Una donna russa, dopo aver vissuto a Mosca, Parigi e Milano, si è avvicinata al mondo della moda per caso. Oggi, rappresenta le bellezze italiane come modella. Il suo percorso include tappe in diverse capitali della moda e momenti di vita variegati. Ha trasformato opportunità inattese in una carriera internazionale, passando dall’ignoto a un ruolo di rilievo nel settore.

Dalla Russia a Milano, passando per Mosca e Parigi, il percorso di Ludmilla Voronkina Bozzetti attraversa capitali della moda e fasi di vita profondamente diverse, unite da un filo comune: la capacità di trasformare occasioni inattese in un percorso professionale internazionale, il caso in destino. Modella e oggi protagonista anche di progetti creativi e culturali, Ludmilla ripercorre in questa intervista gli inizi quasi casuali della sua carriera, le prime esperienze all’estero, l’incontro con il mondo della moda italiana e le sfide di un ambiente competitivo e in continua evoluzione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Ludmilla Voronkina Bozzetti: «Diventai modella per puro caso. Oggi do il volto alle bellezze d’Italia»

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