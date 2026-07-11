Il film sulla strage di Civitella, girato da aprile e già proiettato in alcune sale, sarà ora disponibile online gratuitamente. La pellicola, che racconta un episodio ancora poco conosciuto, viene resa accessibile a chiunque voglia vederla, anche da casa, tramite streaming su internet. Il regista ha deciso di diffonderla in modo libero, permettendo a più persone di conoscere l’evento e il suo contesto storico.

Da aprile in qua ha girato per le sale, commuovendo e raccontando una storia drammatica ancora troppo poco conosciuta. Ora verrà messo liberamente a disposizione di chiunque voglia vederlo, anche dal divano di casa propria, in streaming via internet. Da oggi il docufilm “Una storia di Toscana - Il bambino che vide Civitella“, ultimo lavoro diretto dal regista lissonese Filippo Grilli e targato Gpg Film, associazione culturale-casa di produzione di Lissone, sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube della Gpg. Lo sarà dalle 21.30, quando si terrà una vera e propria première online della pellicola che ricostruisce una delle più brutali... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "L’orrore nazista visibile a tutti". Filippo Grilli regala al web il film sulla strage di Civitella

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