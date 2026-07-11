L’orgoglio Ferrari e l’esame complicato della Formula 1

La Ferrari ha ottenuto nuove vittorie in Formula 1, prima con Hamilton e poi con Leclerc. Nonostante i successi recenti, tra il pubblico resta diffuso uno scetticismo legato ai risultati passati e alle statistiche del team. La percezione generale non è cambiata, anche se le performance sul circuito sono migliorate. La situazione attuale si confronta con un passato di risultati meno soddisfacenti, generando dubbi sulla stabilità e sulla continuità dei successi.

Leo Turrini Anche adesso che la Ferrari si è rimessa a vincere sui circuiti di Formula 1, prima con Hamilton e poi con Leclerc, tra noi comuni mortali persiste quello scetticismo inesorabilmente figlio della statistica. La casa di Maranello, in effetti, non si aggiudica un titolo mondiale piloti dal lontano 2007 e un titolo mondiale costruttori dal 2008. Però, attenzione. A prendere la classifica del campionato in corso, si scopre che le ultime tre posizioni nella graduatoria riservata ai brand che partecipano ai Gran Premi sono occupate, nell’ordine, dalla Audi, dalla Aston Martin e dalla Cadillac. Avete capito bene: stiamo parlando dei marchi che hanno contribuito come pochi al prestigio della industria automobilistica rispettivamente in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sul podio risuona l’inno con orgoglio, il rosso trionfa oltre ogni scoglio. E il cuore dei tifosi batte più forte ancora: Forza Ferrari, oggi è la tua ora !!! #GpSilverstone #Ferrari #Leclerc #Hamilton x.com

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