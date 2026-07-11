L’ombra di Israele sulla tregua | il dossier su Trump divide gli Usa e riaccende la crisi con l’Iran

La tregua tra Stati Uniti e Iran è di nuovo sotto pressione dopo che Israele ha fornito agli Stati Uniti informazioni su un possibile piano iraniano per assassinare l’ex presidente. La condivisione di queste notizie ha riacceso le tensioni tra Washington e Teheran, suscitando preoccupazioni sulla stabilità dell’accordo di cessate il fuoco. La situazione rimane fragile e al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, senza che siano state ancora prese decisioni ufficiali.

La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran torna a essere messa in discussione dopo che Israele ha condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per assassinare Donald Trump. Un allarme che, secondo quanto riportato dai media statunitensi, non convince una parte dell’intelligence americana e viene accolto con scetticismo anche da una parte dell’opinione pubblica, che teme un nuovo tentativo di trascinare gli Stati Uniti in un’escalation militare. Il dossier israeliano arriva proprio mentre, grazie alla mediazione del Qatar, Washington e Teheran cercano di mantenere aperto un difficile dialogo per consolidare il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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WE DID IT FOR ISRAEL: Trump ADMITS Reason For Iran War

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