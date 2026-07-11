Il dibattito sulla politica estera ha provocato tensioni tra le forze di opposizione, riaprendo vecchie divisioni che complicano la creazione di un fronte unito contro il governo. Le divergenze sono esplose in modo violento, creando caos nel campo largo. Le discussioni hanno evidenziato le fratture interne, rallentando l’unità necessaria per presentare un’alternativa politica coerente. La situazione rischia di indebolire le capacità dell’opposizione di coordinarsi su temi strategici.

Il dibattito sulla politica estera accende una violenta miccia all’interno delle forze di minoranza, riaprendo storiche linee di frattura che da mesi ostacolano la costruzione di un’alternativa di governo compatta. A scatenare il nuovo scontro sono state le forti dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, pronunciate sul palco della manifestazione di Napoli. Davanti ai sostenitori della coalizione, l’ex premier ha messo direttamente in discussione l’entità delle spese militari e l’allarmismo internazionale, definendo la “minaccia russa” come una dinamica “costruita” per orientare l’opinione pubblica verso un massiccio riarmo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo stanno facendo!”. Il siluro di Conte spacca l’opposizione: caos nel campo largo. E Schlein…

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