Lo scisma dei lefebvriani e quello strabismo a destra di ispirazione Maga

A Écône, nel Canton Vallese, quattro nuovi vescovi sono stati ordinati dalla “Fraternitas sacerdotalis Sancti Pii X”, un gruppo lefebvriano fondato da un ex vescovo. Le cerimonie sono state celebrate senza il riconoscimento ufficiale della Chiesa cattolica. Questo avviene mentre si parla anche di un altro scontro ideologico di destra, ispirato a figure come Maga.

Il mondo ha ben altro di cui preoccuparsi oggi, non certo del micro-scisma dei lefebvriani, che a Écône, nel Canton Vallese, hanno ordinato quattro nuovi vescovi della “Fraternitas sacerdotalis Sancti Pii X”, fondata da Mons. Lefebvre nel 1970 e che, pertanto, si sono posti fuori dalla linea della successione apostolica, anche se Mons. Lefebvre ci stava a pieno titolo. L’evento è certamente circoscritto, ma dentro dentro vi si agitano questioni universali della Chiesa e della politica. Chi ha intravisto in TV il raduno dei neo-scismatici sul piovoso prato vallese è stato colpito, innanzitutto, dallo splendore e dal rigore dei riti liturgici: pianete e stole cluccicanti di ori e di ricami, lo struggente canto gregoriano, l’armonia prestabilita dei movimenti dei celebranti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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