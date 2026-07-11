Sabato mattina, il nuovo allenatore del Livorno si è presentato allo stadio Picchi davanti a circa 300 tifosi. Durante l’evento, sono stati rivolti cori e applausi, creando un’atmosfera emozionante. Presenti anche il sindaco della città. La manifestazione si è protratta fino alle 9, con una partecipazione vivace e calorosa da parte dei supporter.

Il nuovo tecnico del Livorno si presenta sabato mattina allo stadio Picchi di fronte a circa 300 tifosi, oltre al sindaco Luca Salvetti, in un susseguirsi incessante di cori e applausi Â«Fino alle 9.30 del 12 giugno allenare il Livorno non era nella mia testa. Quello che Ã¨ successo a Igor ha totalmente rovesciato le dinamiche. LÃ¬ ho capito determinate cose. Sono stato io a mandare un messaggio al presidente Esciua: â??Guarda, io se vuoi tendo la mano a te e al Livorno, perchÃ© un amico mi ha chiesto di farloâ?Â». La presentazione di Cristiano Lucarelli come nuovo tecnico amaranto â?? sabato mattina allo stadio Picchi di fronte a circa 300... 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Livorno, la presentazione di Lucarelli: la commozione dei 300 tifosi al ricordo di Igor Protti

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Igor Protti malattia e causa morte del grande calciatore italiano reddit

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