licenziamenti acca picchetto alla novaplastic

Un picchetto a oltranza è stato organizzato da Sudd Cobas davanti alla sede di Novaplastic, nell’insediamento industriale tra Pistoia e Agliana. La protesta si è svolta in risposta ai licenziamenti di alcuni lavoratori dell’azienda. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui numeri dei licenziamenti è stato comunicato. La presenza del picchetto è attualmente in corso senza interruzioni.

PISTOIA Sarà un picchetto a oltranza quello organizzato da Sudd Cobas davanti alla sede di Novaplastic, nell’insediamento industriale fra i comuni di Pistoia e Agliana. Una protesta che si inserisce nella mobilitazione organizzata dal sindacato contro la chiusura di Acca a Prato, che si ripercuote anche sul territorio pistoiese, essendo lo stabilimento "una delle altre sedi di lavoro delle persone che stanno perdendo l’impiego", spiega il sindacalista di Sudd Cobas Luca Toscano, in prima fila nelle proteste che in questi giorni si stanno svolgendo fra Prato e Pistoia. Sono complessivamente 95 i posti di lavoro a rischio dopo l’annuncio della chiusura dell’azienda: "Il nostro obiettivo è difendere novantacinque famiglie e la loro possibilità di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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