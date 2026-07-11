L’Europa inizia i negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldova

I 27 Paesi dell’Unione europea hanno deciso all’unanimità di avviare negoziati di adesione con Ucraina e Moldova. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nel processo di integrazione dei due Paesi nell’Unione. Le trattative riguarderanno vari aspetti legali e politici, segnando un passo formale verso l’ingresso nell’Unione europea.

I 27 Paesi dell’Unione europea hanno deciso all’unanimità di aprire un nuovo cluster di negoziati di adesione con Ucraina e Moldova, segnando un ulteriore passo nel loro lungo e complesso percorso verso l’adesione dei due Paesi. Viene sottolineato che è necessario “lavorare per rafforzare la sicurezza futura dell’Ucraina e del continente europeo” e tener conto delle interferenze della Russia. Pertanto, con 460 voti favorevoli, 136 contrari e 59 astensioni, i deputati europei hanno accolto con favore l’apertura, avvenuta a giugno, del primo gruppo tematico (cluster) dei negoziati di adesione ed espresso l’auspicio che gli altri capitoli negoziali vengano aperti a breve. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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