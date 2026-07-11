Nella Lettera del Papa all’arcivescovo Gallagher,segretario per i Rapporti con gli Stati, inviato speciale pontificio alle celebrazioni del 35.mo anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino nel Paese, che si terranno il 19 luglio nel Santuario Nazionale della Madre di Dio del Sacro Scapolare a Berdychiv, il Papa ricorda la “crudele persecuzione” subita dalla comunità ecclesiale locale nel XX secolo e chiede di implorare a Dio la pace per il mondo e le famiglie . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Leone XIV: pregare per la pace e per chi soffre a causa della guerra in Ucraina

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Preghiamo per la pace, si fermi chi uccide

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