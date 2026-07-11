Leali lascia il Genoa | ufficiale il passaggio all' Hellas Verona

Il portiere italiano Nicola Leali ha lasciato il Genoa e si è trasferito all'Hellas Verona. La società gialloblù ha annunciato di aver firmato un contratto con Leali fino al 30 giugno 2028. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla nuova squadra.

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere italiano Nicola Leali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028., Nato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, il 17 febbraio 1993, Leali è un portiere italiano cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, Club con cui ha esordito tra i professionisti e in Serie A., Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Brescia, Virtus Lanciano, Spezia, Cesena, Frosinone, Olympiacos, Zulte Waregem, Perugia, Foggia, Ascoli e Genoa, maturando una lunga esperienza tra Serie A, Serie B e competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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