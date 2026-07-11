Sabato 11 luglio, le stelle di Branko segnalano che l’Ariete sentirà un aumento di energia grazie a Marte, che lo rende più ottimista e generoso. La Luna in Gemelli favorisce l’umore e la comunicazione, spingendo a dedicarsi di più alla famiglia e alla persona amata. La fortuna di Giove si fa sentire concretamente, portando una sensazione di positività durante il fine settimana.

Ariete La fortuna di Giove si fa ancora più concreta durante il fine settimana illuminato dalla Luna nel brioso Gemelli e soprattutto da Marte che vi rende ottimisti, generosi e più attenti verso la famiglia, più impegnati nei confronti della persona amata. C'è solo il rischio che il vostro pensiero venga ad essere eccessivamente influenzato da esperienze passate, abitudini e reazioni suscitate da altri. Talvolta sembra che il denaro l'avete inventato voi, ma ci sono spese che non potete evitare. Toro La tradizionale attribuzione femminile di grande mutevolezza e imprevedibilità è dovuta al fatto che la Luna rappresenta la femminilità. Quando la Luna transita in un certo settore è bene controllare il campo della vita coinvolto dal suo influsso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di sabato 11 luglio: tutti i segni

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