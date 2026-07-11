le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine si concentrano sulla sospensione delle repliche estive di “Report”, sulla risposta di un ex presidente a un presunto piano per ucciderlo e sulla vittoria di Jannik Sinner in un torneo.

La sospensione delle repliche estive di “Report”, la risposta di Trump a un presunto piano per assassinarlo e la vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic Sulle prime pagine di oggi si parla ancora del caso che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, indagato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato a Ranucci dello scorso ottobre: l’ultimo sviluppo è la decisione della Rai di sospendere le repliche estive del programma d’inchiesta Report, condotto proprio da Ranucci. C’è poi ancora molta attenzione sulle discussioni interne alla coalizione di centrosinistra denominata “campo largo”, causate soprattutto da una frase sulla Russia del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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