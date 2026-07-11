Oggi alle 17 al Teatro Manzoni si svolgono gli Stati Generali della Lazio, che si concluderanno con l’approvazione del Manifesto della Lazialità. Si tratta di un documento che raccoglie valori, aspirazioni e richieste di un gruppo di tifosi e sostenitori, che nelle ultime settimane si sono mostrati molto uniti e partecipi. La riunione mira a consolidare il senso di identità e appartenenza tra i tifosi, attraverso un documento condiviso.

Caro direttore, gli Stati Generali della Lazio, oggi pomeriggio dalle 17 al Teatro Manzoni, si concluderanno con l'approvazione del Manifesto della Lazialità: un documento pensato per raccogliere valori, aspirazioni e istanze di un popolo che, nelle ultime settimane, ha dato una straordinaria dimostrazione di unità e partecipazione. L'appuntamento arriva a pochi giorni dalla manifestazione dei trentamila laziali, una prova di compattezza che ha ribadito il senso profondo dell'unicità del tifoso biancoceleste in tutte le sue espressioni. Bambini, nonni, famiglie, vecchie generazioni e giovani tifosi hanno marciato insieme, sostenuti dal... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Iltempo.it - Lazio, sgarbo Gattuso. Oggi gli Stati Generali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ecco gli stati generali della Lazio. Mazzolani: vogliamo riflettere sul futuro del nostro amoreGli stati generali della Lazio si sono svolti con la partecipazione di tifosi e figure legate al club.

Leggi anche: In città gli Stati. Generali della bellezza

I tifosi della Lazio: Gattuso in concomitanza con gli Stati Generali? Solita provocazione di LotitoConfermata la presentazione del nuovo tecnico nello stesso giorno dell'iniziativa dei tifosi, che ammettono: Tentativo disperato e inutile di creare un diversivo mediatico ... corrieredellosport.it

Stati generali Lazio diretta: tutti gli aggiornamenti dal Teatro Manzoni LIVEIn programma in giornata un convegno per quanto riguarda il futuro del club biancoceleste: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it