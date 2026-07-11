L’Ascoli ha confermato Manuel Alagna e Andrea Silipo, entrambi sotto contratto fino al 2028 e 2029, rispettivamente, con opzione per Silipo. Contestualmente, il club ha ceduto in prestito al Potenza il centrocampista Augusto Bando, nato nel 2001, per consentirgli di accumulare più minuti in Serie C.

L’Ascoli blinda anche Manuel Alagna (2029) e Andrea Silipo (2028 con opzione), altri due protagonisti della cavalcata verso il ritorno in serie B. Saluta momentaneamente Augusto Bando che, invece, scenderà in C in prestito per trovare minutaggio nel Potenza. Il Picchio e il suo direttore sportivo Matteo Patti proseguono nella strategia programmata per puntellare il gruppo mantenendo i migliori profili già presenti in rosa. Sia Alagna che Silipo costituiscono il vero simbolo della rinascita dalla vecchia e sciagura gestione alla nuova. Entrambi erano già presenti in organico nella penultima drammatica annata 2024-25, dove il club di corso Vittorio Emanuele era sull’orlo di un possibile fallimento e sul campo la salvezza in C fu centrata anche a fatica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli blinda pure Alagna e Silipo. Bando va in prestito al Potenza

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