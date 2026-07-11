Notizia in breve

Il primo ministro ha dichiarato di sperare che un’escalation nel Golfo Persico possa migliorare i suoi risultati nei sondaggi. Attualmente, il leader è superato da un avversario in carica e la coalizione di governo appare in difficoltà. La strategia si basa sull’ipotesi che un conflitto possa rafforzare il sostegno popolare, ma non ci sono stati annunci ufficiali di azioni militari imminenti. La situazione politica interna rimane tesa, con il governo che monitora attentamente gli sviluppi nella regione.