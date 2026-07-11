Una coalizione inaspettata si è formata tra politici di diversi schieramenti e rappresentanti di forze armate per opporsi al riarmo. Tra loro ci sono figure provenienti da partiti di governo e militari, che hanno firmato un documento comune. La loro posizione si oppone all’aumento delle spese militari e alla prosecuzione della guerra, sostenendo che se avessero prevalso, la pace sarebbe già stata raggiunta e il territorio ucraino sarebbe sotto controllo russo.

Vai a dargli torto. Se l’avessero spuntata loro, la pace ci sarebbe già da un pezzo. Certo, l’Ucraina sarebbe una provincia russa e nelle scuole di Kiev, subito dopo l’appello, si canterebbe l’ode a Vladimir Putin, il Liberatore. Ma l’energia non mancherebbe: il gas scorrerebbe copioso per stare caldi d’inverno e ci sarebbe elettricità a sufficienza per sparare a palla i condizionatori d’estate, alla faccia dei cambiamenti climatici. Certo, magari poi toccherebbe alla Polonia, o alla Finlandia, ma queste sono illazioni da disfattisti. Loro hanno un nome e un cognome. Si chiamano Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Roberto Vannacci, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - La «strana alleanza» contro il riarmo: da Conte a Salvini, da Avs a Vannacci

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