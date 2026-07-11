La promessa | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

Da tpi.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

. Questa sera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il duca de Valladares torna alla Promessa con l’obiettivo di tornare a negoziare ma a una condizione: che Catalina e Martina gli chiedano scusa. Le ragazze si abbassano al suo volere ma il duca sembra comunque irremovibile sulle sue posizioni. Dopo una cena alla Promessa e un invito a restare la notte, il duca chiede di essere accompagnato l’indomani nelle campagne da Adriano per poter vedere in prima persona le condizioni in cui lavorano i braccianti della Promessa. 🔗 Leggi su Tpi.it

la promessa le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi
© Tpi.it - La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Promessa - Anticipazioni 1 e 2 Marzo 2026 - LA GUARIGIONE Di EUGENIA

Video La Promessa - Anticipazioni 1 e 2 Marzo 2026 - LA GUARIGIONE Di EUGENIA

Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 2 luglio: anticipazioni; La promessa, le anticipazioni: una lotta sindacale; La Promessa, le anticipazioni dal 5 all'11 luglio 2026.

la promessa le anticipazioniLa Promessa anticipazioni 12 luglio 2026: Angela scomparsa, è un misteroScopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 luglio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

la promessa le anticipazioniLa Promessa, 11 luglio 2026: anticipazioni puntata di oggiAnticipazioni de La Promessa dell'11 luglio 2026: doppio appuntamento su Rete 4. Lorenzo minaccia Curro, il duca de Valladares torna con nuove condizioni. Trama e colpi di scena. napolike.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web