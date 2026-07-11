La promessa | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi
. Questa sera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il duca de Valladares torna alla Promessa con l’obiettivo di tornare a negoziare ma a una condizione: che Catalina e Martina gli chiedano scusa. Le ragazze si abbassano al suo volere ma il duca sembra comunque irremovibile sulle sue posizioni. Dopo una cena alla Promessa e un invito a restare la notte, il duca chiede di essere accompagnato l’indomani nelle campagne da Adriano per poter vedere in prima persona le condizioni in cui lavorano i braccianti della Promessa. 🔗 Leggi su Tpi.it
La Promessa - Anticipazioni 1 e 2 Marzo 2026 - LA GUARIGIONE Di EUGENIA
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