Le azioni delle società partecipate dallo Stato hanno registrato un aumento in Borsa, rafforzando il valore complessivo del patrimonio pubblico. La strategia politica adottata ha contribuito a questa crescita, che si è tradotta in un incremento dei titoli negoziati e di capitalizzazione. La performance positiva si è manifestata con un rialzo dei prezzi delle azioni e un rafforzamento della presenza dello Stato nel mercato finanziario. La giornata di contrattazioni si è conclusa con un trend in crescita per le società pubbliche.

Le società partecipate dallo Stato si confermano uno dei principali punti di forza di Piazza Affari, con una crescita che rafforza anche il valore del patrimonio pubblico. Secondo l'Osservatorio finanziario Comar, al 1° luglio le 15 società quotate a controllo o partecipazione statale hanno raggiunto una capitalizzazione complessiva di 394,8 miliardi di euro, pari al 34,1% dell'intero listino, in aumento di 84,4 miliardi rispetto ai 310,3 miliardi di inizio anno (+28,5%). Di conseguenza, il valore della quota detenuta dallo Stato è salito a 133,4 miliardi di euro. Numeri che confermano come la strategia del governo e, in particolare, del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in foto), improntata alla valorizzazione degli asset pubblici, stia trovando riscontro anche sui mercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La politica di Giorgetti vince a Piazza Affari

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