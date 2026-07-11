Emanuela Pane, studentessa della quinta superiore indirizzo turismo, ha ricevuto una lode dopo l’esame. Dopo il colloquio, ha festeggiato con spumante fuori dalla scuola insieme alle persone più vicine. Ora si prepara per le vacanze e in futuro intende studiare Giurisprudenza. La ragazza ha dichiarato di non aspettarsi il riconoscimento e si è detta sorpresa della notizia.

Complimenti ad Emanuela Pane della 5° At (indirizzo turismo). "Onestamente non mi aspettavo la lode – racconta –. Dopo il colloquio ho festeggiato fuori dalla scuola con spumante e le persone a cui tengo di più. La prova più difficile è stata la seconda, dunque economia: c’era la tariffazione di un itinerario di viaggio. Mentre per il tema di italiano ho scelto la traccia sugli adulti che si sentono adolescenti, nell’elaborato ho citato il mio autore preferito, Pirandello, secondo cui tutti indossano delle maschere. Se ci fosse meno giudizio, le persone si sentirebbero più libere di agire come preferiscono". Emanuela, che nel corso di quest’anno scolastico è stata candidata al premio ‘Alfieri del lavoro’ (assegnato ai migliori studenti d’Italia), ha le idee chiare sul futuro: si iscriverà alla Facoltà di Giurisprudenza a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La lode? Non me l’aspettavo. Ora le vacanze, poi Giurisprudenza"

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