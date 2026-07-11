I medici di Pediatria hanno inviato una lettera in cui denunciano che la riorganizzazione del reparto di Neonatologia è stata decisa senza un confronto con i professionisti coinvolti. La lettera evidenzia che, nonostante diverse proposte di riorganizzazione temporanea siano state avanzate, queste non sono state prese in considerazione o discusse in modo aperto.

"La decisione è stata assunta senza un reale confronto con i professionisti della struttura". Inoltre "in questo periodo sono state avanzate, in più occasioni, proposte di riorganizzazione temporanea" che "non sono state accolte né hanno trovato spazio in un concreto e reale percorso di condivisione". È quanto si legge in una lettera inviata nei giorni scorsi alla direzione generale dell’Ausl e firmata dai medici dell’unità operativa di Pediatria di Ravenna. Al centro della missiva la riorganizzazione, divenuta operativa dal 1 luglio, che interessa i reparti di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia di Ravenna, che sono passati, dal punto di vista della responsabilità clinico-organizzativa, sotto alla direzione di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lettera dei medici di Pediatria: "Riorganizzazione di Neonatologia, nessuno spazio per il confronto"

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