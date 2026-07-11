la dieta estrema di raz degan

Raz Degan ha adottato una dieta estrema, che gli esperti sconsigliano. La sua scelta alimentare ha suscitato discussioni sui social media.

Raz Degan ha seguito una dieta estrema che viene sconsigliata dagli esperti. Ecco tutti i dettagli. La dieta di Raz Degan ha scatenato un dibattito social. L’uomo ha raccontato di aver seguito una dieta davvero estrema, che viene sconsigliata. Raz Degan ha acceso un acceso dibattito sui social dopo aver raccontato di aver intrapreso un digiuno estremo di dieci giorni durante il quale ha assunto esclusivamente acqua. L’attore ha spiegato di sentirsi “purificato” al termine di questa esperienza, sostenendo che il corpo e l’intestino traggano beneficio da un periodo di totale astinenza dal cibo. Un’abitudine che, ha annunciato, intende ripetere anche nei prossimi giorni con un nuovo “reset” di tre giorni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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