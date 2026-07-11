Il presidente della Repubblica e il presidente di Regione Lombardia sono arrivati in un'area vicina a una tensostruttura climatizzata, situata a poche centinaia di metri da un grande pioppo. La sindaca ha commentato la situazione, menzionando chiusure di ditte, aborti e sfollati, ma ha sottolineato che l'amministrazione non ha mai desistito.

Dal grande pioppo alla tensostruttura bianca (e climatizzata) dove lo attendono tutte le autorità locali, sono poche centinaia di metri. Il presidente della Repubblica arriva insieme al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ad attenderli, tra gli altri, c’è il presidente del Senato, Ignazio La Russa. C’è anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e ci sono numerosi tra assessori e sottosegretari regionali, insieme ai sindaci della Brianza. E le due bande cittadine (La Cittadina e Santa Cecilia) a suonare l’Inno nazizonale. Una commemorazione, ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che non è solo "un momento di ricordo ma un richiamo solenne alla responsabilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La commozione della sindaca: "Ditte chiuse, aborti e sfollati. Ma non abbiamo mollato mai"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La squadra che verrà. Galupppini e Rizzo da far crescere: "Non abbiamo mai mollato»L'Ascoli ha inserito nel suo organico il calciatore Francesco Galuppini, un rinforzo arrivato a gennaio.

Hamilton: "Grazie Ferrari, non abbiamo mai mollato. Vittoria unica, macchina fantastica"Hamilton ha dichiarato di essere felice per il primo successo con la Ferrari, definendo la vittoria unica e la vettura fantastica.

Si parla di: La commozione della sindaca: Ditte chiuse, aborti e sfollati. Ma non abbiamo mollato mai.

La commozione della sindaca: Ditte chiuse, aborti e sfollati. Ma non abbiamo mollato maiQui venne sancito per la prima volta il diritto al risarcimento per il cosiddetto ’danno da paura’. Colpiti dall’incidente anche Cesano, Desio e Meda: Grazie a Mattarella per averlo ricordato. ilgiorno.it

La proclamazione della sindaca di Andria Giovanna Bruno: La città è ancora in buone mani. Le nostreL’emozione di Giovanna Bruno è in quell'abbraccio. La commozione quando le ricordano, nel corso della cerimonia di proclamazione, gli oltre 41mila voti conquistati. Chiara e Peppe, i suoi due figli, ... lagazzettadelmezzogiorno.it