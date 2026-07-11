L’assenza della Guida suprema iraniana dai funerali del padre ha alimentato dubbi sulla sua presenza. Un funzionario israeliano ha confermato che Mojtaba Khamenei, figlio e successore, è vivo, ma non si è visto in pubblico durante l’evento. La mancanza di immagini o dichiarazioni ufficiali ha mantenuto il mistero sulla sua effettiva presenza. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni della sua assenza o alle sue condizioni.

Gerusalemme-Tel Aviv (Israele). L’assenza della Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dai funerali del padre continua ad alimentare interrogativi. Il figlio e successore di Ali Khamenei, secondo la valutazione condivisa con Linkiesta da un alto funzionario israeliano, è vivo, ma la sua mancata apparizione pubblica resta un elemento di incertezza. Non è andato ai funerali, come noto, ma non è chiaro perché, spiega il funzionario. Le ragioni potrebbero essere diverse: «Problemi di salute, perché potrebbe essere stato sfigurato dall’attacco subito, oppure ragioni di sicurezza, perché potrebbe temere un nuovo attacco dopo che abbiamo dimostrato di saper colpire». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Khamenei è vivo secondo Israele, ma resta il mistero sulla sua assenza

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Israeli PM Netanyahu appears in public after rumors falsely claimed his death amid Iran war

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