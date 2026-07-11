Khalaili-Inter da Israele filtra ottimismo ma lunedì c’è un altro ecocardiogramma

Da ilnapolista.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Israele arrivano segnali di ottimismo sulla condizione di Anan Khalaili, esterno destro dell’Union Saint-Gilloise acquistato dall’Inter dopo una lunga trattativa. Tuttavia, l’atleta non ha ancora ottenuto l’idoneità sportiva e lunedì sarà sottoposto a un nuovo ecocardiogramma. L’attesa prosegue senza novità decisive, mentre il giocatore resta in attesa di esiti ufficiali.

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Khalaili – Inter  non si sblocca, ma nemmeno precipita. Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise che i nerazzurri hanno prelevato dopo una lunga trattativa —  bruciando anche il Napoli, che a lungo lo aveva seguito  —, non ha ancora ottenuto l’idoneità sportiva. E dall’Israele arrivano gli aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni. Khalaili-Inter: perché l’esame slitta a lunedì. Secondo quanto riportato dai media israeliani, la questione ruota attorno a nuovi controlli cardiologici. “Al giocatore è stato chiesto di sottoporsi a un altro ecocardiogramma, che sarà effettuato non prima di lunedì perché l’istituto medico resterà chiuso per i prossimi due giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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