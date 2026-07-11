Juventus Women ufficiale l’ingaggio di Mece | il comunicato e il suo probabile futuro

La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Emilie Mece, classe 2007 svizzera proveniente dal Lione, da cui era svincolata. La calciatrice ha partecipato agli Europei U19, dove ha avuto un ruolo da protagonista. La firma con il club è stata confermata ufficialmente, senza dettagli sul contratto o sul suo futuro preciso all’interno della squadra. Mece si unisce alla rosa bianconera, portando esperienza internazionale giovanile.

. La classe 2007 è bianconera. La Juventus Women ha ufficializzato l’ingaggio di Emilie Mece, arriva da svincolata dal Lione. La classe 2007 svizzera è reduce dagli Europei U19 dove è stata protagonista. Verrà aggregata alla Prima Squadra di Guerrero ma per lei è probabile un prestito. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – La Juventus Women annuncia ufficialmente l’innesto di Emilie Mece. La giovane calciatrice si lega ai colori bianconeri siglando un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Una firma che si inserisce perfettamente nella strategia della società, da sempre attenta alla ricerca e alla valorizzazione dei migliori talenti emergenti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS WOMEN, MESSAGGIO DI BRAGHIN: È PATTO CHAMPIONS

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