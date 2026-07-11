Juve ufficiale la cessione | riparte dalla Serie B

Da calciomercato.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha ufficializzato la cessione e riparte dalla Serie B. La società sta portando avanti operazioni di mercato, con acquisti e uscite, per rafforzare la rosa e ridurre il numero di giocatori disponibili. Le trattative sono in corso e riguardano sia innesti che cessioni di calciatori considerati in eccesso rispetto alle esigenze della squadra. La strategia mira a riorganizzare la rosa in vista della nuova stagione.

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Bianconeri sempre molto attivi sul mercato sia per quel che riguarda i movimenti in entrata sia per quanto concerne le uscite.  La Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e per sfoltire la rosa attraverso la cessione dei calciatori in esubero. Come annunciato poco fa, la società bianconera ha raggiunto l’accordo per una nuova cessione. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale: “ Giacomo Faticanti giocherà la stagione 20262027 in prestito all’ Avellino. È ufficiale la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 2004. Il trasferimento in biancoverde arriva dopo l’annuncio del suo riscatto a titolo definitivo dal Lecce, con un accordo che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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