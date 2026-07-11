Juve ufficiale la cessione | riparte dalla Serie B

Notizia in breve

La Juventus ha ufficializzato la cessione e riparte dalla Serie B. La società sta portando avanti operazioni di mercato, con acquisti e uscite, per rafforzare la rosa e ridurre il numero di giocatori disponibili. Le trattative sono in corso e riguardano sia innesti che cessioni di calciatori considerati in eccesso rispetto alle esigenze della squadra. La strategia mira a riorganizzare la rosa in vista della nuova stagione.