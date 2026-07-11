Lo Jolo ha completato il mercato con l’arrivo del diciannovenne centrocampista Niccolò Pagliuca, proveniente dalle giovanili del Pontedera. Con questa operazione, la squadra ha riempito tutti i posti disponibili tra i nuovi acquisti. In precedenza, erano arrivati anche il bomber De Simone e altri giocatori, confermando la strategia di rafforzamento della rosa.

Con l’ultimo arrivo in ordine cronologico, quello del diciannovenne centrocampista Niccolò Pagliuca dalle giovanili del Pontedera, lo Jolo ha per il momento riempito gli "slot" dei giocatori in entrata. Nelle scorse ore è di fatto arrivata l’ufficialità per praticamente tutti i "colpi" anticipati nei giorni scorsi: dalla Zenith Prato era infatti in arrivo Ismaele Mari, esterno classe 2007. Poi c’è un giocatore nel pieno della maturità agonistica (26 anni) come l’attaccante Andrea De Simone, desideroso di riscatto dopo la retrocessione con il Casalguidi. Dal Calenzano proviene invece un altro attaccante, Emanuele Giaquinto, che nella scorsa annata ha fatto la spola tra "juniores" e prima squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jolo con Pagliuca e bomber De Simone

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