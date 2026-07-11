Italia rimonta da urlo! Canada piegato al tie-break nona vittoria in VNL

Notizia in breve

L’Italia ha vinto contro il Canada in cinque set, recuperando da uno svantaggio di 0-2. Dopo aver perso i primi due parziali 22-25 e 27-29, le azzurre hanno conquistato i successivi due per 25-23, 25-23, e infine hanno dominato il tie-break con 15-5. Questa vittoria rappresenta la nona in questa edizione della Volleyball Nations League.