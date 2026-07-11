Italia rimonta da urlo! Canada piegato al tie-break nona vittoria in VNL
L’Italia ha vinto contro il Canada in cinque set, recuperando da uno svantaggio di 0-2. Dopo aver perso i primi due parziali 22-25 e 27-29, le azzurre hanno conquistato i successivi due per 25-23, 25-23, e infine hanno dominato il tie-break con 15-5. Questa vittoria rappresenta la nona in questa edizione della Volleyball Nations League.
L’Italia risorge quando tutto sembra perduto, guarda in faccia la sconfitta e la respinge con la forza delle grandi squadre. Sotto 0-2 contro un Canada scatenato, le azzurre trovano energie, orgoglio e carattere per completare una rimonta straordinaria, imponendosi 3-2 con i parziali di 22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5. La Nazionale di Julio Velasco conquista così la nona vittoria nella VNL 2026 e conferma di possedere una capacità di reazione fuori dal comune. Il pass per la Final Eight di Macao era già al sicuro, ma questo successo aggiunge un’altra importante certezza prima dell’ultima sfida della fase preliminare, in programma domani contro la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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