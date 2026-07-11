Italia in testa alla Nations League con USA e Brasile! Ultima giornata decisiva | nuova classifica e combinazioni primo posto

L'Italia ha raggiunto gli Stati Uniti e il Brasile in testa alla classifica della Nations League 2026 di volley femminile, con una sola giornata rimasta nella fase preliminare. La nuova classifica si è formata dopo le ultime partite disputate, prima di definire le combinazioni per il primo posto. La posizione delle squadre rimane invariata rispetto alle precedenti giornate, con tutte e tre al vertice. La classifica definitiva sarà stabilita dopo le ultime partite della fase preliminare.

L’Italia ha agganciato gli USA e il Brasile in testa alla classifica generale della Nations League 2026 di volley femminile, quando manca una sola giornata al termine della fase preliminare. Le azzurre hanno sconfitto il Canada al tie-break grazie a una brillante rimonta da 0-2 e hanno conquistato la nona vittoria (26 punti), andando così a eguagliare il bottino delle statunitensi (oggi capaci di regolare la Turchia per 3-2) e delle sudamericane (sconfitte a sorpresa con un secco 3-0 dalla Thailandia). Nove vittorie e 26 punti per le tre squadre, si va dunque a guardare il quoziente set: il migliore è degli USA (29-11), che sono dunque davanti alle Campionesse del Mondo (29-12) e alle verdeoro (29-15). 🔗 Leggi su Oasport.it

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