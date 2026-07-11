Iran la guerra in diretta Teheran avverte gli Usa | Se continueranno gli attacchi non rispetteremo l’accordo
Teheran ha dichiarato che, in risposta agli attacchi statunitensi, non rispetterà più l’accordo nucleare. Le autorità iraniane hanno inviato un avvertimento agli Stati Uniti, minacciando di abbandonare gli impegni presi se gli attacchi continueranno. Nel frattempo, i negoziati in Oman sono stati annunciati, ma gli Stati Uniti hanno confermato che non parteciperanno al tavolo di trattativa. La situazione rimane tesa tra i due paesi.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Teheran avverte Trump: “Se continueranno gli attacchi, non rispetteremo l’accordo”. Negoziati in Oman, Washington non sarà al tavolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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