Iran la guerra in diretta Teheran avverte gli Usa | Se continueranno gli attacchi non rispetteremo l’accordo

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Teheran ha dichiarato che, in risposta agli attacchi statunitensi, non rispetterà più l’accordo nucleare. Le autorità iraniane hanno inviato un avvertimento agli Stati Uniti, minacciando di abbandonare gli impegni presi se gli attacchi continueranno. Nel frattempo, i negoziati in Oman sono stati annunciati, ma gli Stati Uniti hanno confermato che non parteciperanno al tavolo di trattativa. La situazione rimane tesa tra i due paesi.

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