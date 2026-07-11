La storica insegna gialla e rossa della discoteca Nordest, chiusa all'inizio dell’anno, è stata rimossa, scatenando proteste online. Il sindaco ha annunciato che l’amministrazione acquisterà la insegna. Claudio Cecchetto ha commentato positivamente, suggerendo di integrarla nel tessuto urbano per ricordare gli incontri e le amicizie legate al locale. La proposta mira a mantenere vivo il ricordo della discoteca attraverso questa installazione.

«Integrarla nel tessuto urbano per riportare alla mente gli incontri, le amicizie e gli amori nati ballando all’interno del locale». È la proposta che arriva da Claudio Cecchetto, storico dj e produttore discografico, sulla futura destinazione dell’iconica insegna gialla e rossa della discoteca Nordest, che ha chiuso i battenti a inizio anno. Una proposta che il sindaco di Caldogno sta già mettendo in pratica, per la gioia dell'immenso popolo dei nostalgici ex discotecari del Nord che dal 1974 frequentavano il famoso locale. Qualche settimana fa il simbolo del locale di Caldogno, in provincia di Vicenza, era stato rimosso, spegnendo definitivamente le speranze di chi auspicava una possibile riapertura. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Insegna della storica discoteca Nordest rimossa (con rivolta web), il sindaco: «La compriamo noi». Claudio Cecchetto: «Bravi, così curate le nostalgie e la fate rivivere»

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