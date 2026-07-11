Entro il 2036 si prevede che i casi di infertilità femminile raggiungeranno circa 80 milioni. La fertilità femminile sta diminuendo, secondo le stime. La volontà di avere figli si scontra con questa realtà crescente. La questione riguarda molte coppie che desiderano formare una famiglia. Le trasformazioni sociali e le possibili conseguenze di questa tendenza sono al centro di un aumento dei casi di infertilità femminile.

Desiderare un figlio e costruire una famiglia rientra tra i passi più significativi nella vita di alcune coppie. Oggi, però, questo discorso si scontra sempre più spesso con una realtà complessa, fatta soprattutto di trasformazioni sociali e di ipotetiche conseguenze. I dati della natalità nel prossimo futuro vengono percepiti come un importante campanello d’allarme. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, infatti, l’ infertilità femminile è in netto aumento a livello globale. I numeri, tuttavia, sembrano essere destinati a crescere significativamente nei prossimi dieci anni. Aumento dei casi di infertilità: quali sono le ragioni?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Infertilità femminile in aumento: entro il 2036 si sfioreranno gli 80 milioni di casi

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